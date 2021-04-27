برنامه تکراری پرسپولیس پس از هر بازی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس مقابل الوحده امارات در هفته پنجم رقابت‌های گروه E لیگ قهرمانان آسیا تن به شکست یک بر صفر داد تا همچنان ۱۲ امتیازی مانده و در صدر جدول این گروه باقی بماند.

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس پس از باخت شب گذشته خود به هتل محل اقامت در گوا هند بازگشتند تا شام خورده و سپس استراحت کنند.

سرخپوشان پایتخت صبح امروز طبق روال گذشته مورد آزمایش کرونا قرار گرفتند تا مجوز حضور در آخرین بازی مرحله گروهی خود مقابل الریان قطر را پیدا کنند.

افسران پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا ساعت ۱۱:۳۰ به وقت محلی در هتل سرخ‌ها حاضر شدند و از اعضای این تیم تست گرفتند.

همچنین یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس قصد ندارد برنامه تمرینی امروز تیمش را نسبت به بازی‌های قبلی تغییر دهد. از این رو شاگردان یحیی در دو گروه مختلف مشغول ریکاوری می‌شوند.

تیم فوتبال پرسپولیس پنجشنبه هفته جاری آخرین بازی مرحله گروهی خود را مقابل الریان قطر در هفته ششم گروه E لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌کند.