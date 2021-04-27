اجرای ۴۰مناسبت دفاع مقدس و مقاومت در سمنان پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن سلامی صبح سه شنبه در دیدار با مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری سمنان با موضوع برنامه‌های ویژه دفاع مقدس روستایی و شهری، به میزبانی مجتمع فرهنگی دفاع مقدس در سمنان، با بیان اینکه در سال جاری اجرای ۴۰ برنامه حوزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت در سطح استان پیش بینی شده است، ابراز داشت: همراهی شوراها و دهیاری‌های روستاها در این طرح‌ها نوید بخش است.

وی افزود: ابلاغیه برنامه‌های گرامی داشت مناسبت‌های شاخص دفاع مقدس و مقاومت در سال ۱۴۰۰ با هدف حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ولایت مداری، مقاومت، ایثار، جهاد، شهادت و خودباوری دینی و ملی صادر و برای دستگاه‌های متولی فرهنگی، هنری، خدماتی و اجرایی ارسال شده است.

ابلاغ برنامه‌های حوزه دفاع مقدس سال ۱۴۰۰

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه برنامه‌های حوزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت به تمام فرماندهان یگان‌های نظامی و انتظامی، فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، رؤسای دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی و شهرداران استان ابلاغ شده است، ابراز کرد: همراهی و همکاری در این برنامه‌ها می‌تواند در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه‌مان مؤثر باشد.

سلامی بیان کرد: فضای سازی فرهنگی و تبلیغی در مناسبت دفاع مقدس و مقاومت، اجرای برنامه‌های فرهنگی، مستند سازی نقش شهرداری‌ها در دوران دفاع مقدس و آموزش مجازی علوم و معارف دفاع مقدس کارکنان شهرداری از جمله مهمترین برنامه‌های پیش بینی شده سال ۱۴۰۰ است.

راضیه شهاب مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه انتظار می‌رود با توجه به همکاری شهرداری‌های استان در برنامه‌های چهلمین سال دفاع مقدس از تولیدات فرهنگی، هنری شهرداری‌ها در سال جاری رونمایی شود، گفت: تدوین برنامه‌های مشترک اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و شهرداری‌های استان یک انتظار از مجموعه فرهنگی دفاع مقدس است که می‌تواند برنامه‌ها را در سطح شهرهای استان اشاعه دهد.