به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اصغر کشتکار معاون پژوهشی و مدیر برنامهریزی درسی و تأمین منابع آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر گفت: این برنامه برای اولین بار توسط معاونت آموزشی قوه قضائیه در راستای اجرای سیاست ارتقای سطح علمی و مهارت کارکنان دستگاه قضایی کشور و با همکاری مدیریت برنامهیزی درسی دانشگاه تدوین و تصویب گردید.
معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت : تواناییهای فارغالتحصیلان رشته خدمات قضایی شامل توانایی علمی و مهارتی در ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوی ، شهود و مطلعین و اجرای صحیح احکام قضایی، تعامل با ارباب رجوع، ارتباط منطقی با مجموعه کارکنان، ابلاغ دستورات به اشخاص ، تهیه پیشنویس مکاتبات، توانایی علمی و مهارتی در تنظیم صورتجلسات دادسراها و محاکم، نوشتن مکاتبات اداری و قضایی از قبیل استعلامها، نمایندگیها و نیابتها است.
دکتر کشتکار اظهار داشت : مراکز مجری دورههای علمی کاربردی پس از تصویب هر رشته، در صورت دارا بودن شرایط اجرا، تقاضای خود را به دفتر گسترش دانشگاه اعلام و پس از طی مراحل قانونی نسبت به پذیرش دانشجو در قالب دفترچههای ثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام کنند.
با برنامهریزی قوه قضائیه ؛
ایجاد رشته کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی خدمات قضایی تصویب شد
رشته کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی خدمات قضایی به دو شیوه ترمی و پودمانی در نود و پنجمین جلسه شورای برنامهریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی تصویب شد.
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