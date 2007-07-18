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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۱

با برنامه‌ریزی قوه قضائیه ؛

ایجاد رشته کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی خدمات قضایی تصویب شد

ایجاد رشته کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی خدمات قضایی تصویب شد

رشته کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی خدمات قضایی به دو شیوه ترمی و پودمانی در نود و پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اصغر کشتکار معاون پژوهشی و مدیر برنامه‌ریزی درسی و تأمین منابع آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر گفت: این برنامه برای اولین بار توسط معاونت آموزشی قوه قضائیه در راستای اجرای سیاست ارتقای سطح علمی و مهارت کارکنان دستگاه قضایی کشور و با همکاری مدیریت برنامه‌یزی درسی دانشگاه تدوین و تصویب گردید.

معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت : توانایی‌های فارغ‌التحصیلان رشته خدمات قضایی شامل توانایی علمی و مهارتی در ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوی ، شهود و مطلعین و اجرای صحیح احکام قضایی، تعامل با ارباب رجوع، ارتباط منطقی با مجموعه کارکنان، ابلاغ دستورات به اشخاص ، تهیه پیش‌نویس مکاتبات، توانایی علمی و مهارتی در تنظیم صورتجلسات دادسراها و محاکم، نوشتن مکاتبات اداری و قضایی از قبیل استعلام‌ها، نمایندگی‌ها و نیابت‌ها است.

دکتر کشتکار اظهار داشت : مراکز مجری دوره‌های علمی کاربردی پس از تصویب هر رشته، در صورت دارا بودن شرایط اجرا، تقاضای خود را به دفتر گسترش دانشگاه اعلام و پس از طی مراحل قانونی نسبت به پذیرش دانشجو در قالب دفترچه‌های ثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام کنند.
کد مطلب 519889

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