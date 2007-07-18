به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی امروز در نشست مشترک نمایندگان دانشگاه در هیئت های نظارت بر تشکل های دانشجویی با بیان این مطلب اظهار داشت : افزایش مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و مجلات معتبر دنیا، راه اندازی مراکز پژوهشی و رشد، پارکهای فناوری، کسب عناوین برتر در عرصه های مختلف بین المللی و جذب استعدادهای درخشان از جمله فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی در راستای ارتقای کیفیت است.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز فناوریهای نوین در دانشگاه آزاد اسلامی افزود : پژوهش در حوزه های نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، IT ، تولید آب شیرین و جوش هسته ای از فعالیتهای مرکز فناوری های نوین است که تمام واحدهای دانشگاهی را در این خصوص پشتیبانی و حمایت می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به راه اندازی مدرسه ای با عنوان "مدیریت و توسعه" اشاره کرد و افزود : مدرسه مدیریت و توسعه، مکملی برای آموزش های دانشگاهی با هدف تربیت مدیران متخصص در حوزه های مختلف است.

جاسبی با تاکید بر اینکه مهم ترین هدف دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه آموزش، اصلاح هرم هیئت علمی است، افزود : بر اساس بخشنامه ای که اخیرا صادر شده، ضمن حذف موانع موجود بر سر راه جذب هیئت علمی، اختیاراتی در زمینه های ارائه تسهیلات به مناطق و واحدها داده شده است.

وی با بیان این که جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی باید هدفمند و سازمان یافته باشد، گفت : تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه تعداد اعضای هیئت علمی به 25 هزار نفر و تا پایان سند چشم انداز 20 ساله به 50 هزار نفر خواهد رسید.

جاسبی خاطر نشان کرد : دانشگاه آزاد اسلامی در آینده به دانشگاهی مکانیزه تبدیل می شود و هم اکنون با اقداماتی از قبیل ثبت نام اینترنتی وتوسعه آموزش مجازی در این راستا حرکت می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعتقاد به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه های فرهنگی و اسلامی باید جلوتر از مراکز آموزش عالی دولتی حرکت کند، اظهار داشت : حوزه فرهنگ و ارزش های اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

وی اضافه کرد: مسائل فرهنگی و اسلامی در دانشگاهها نباید حالت دنباله رو و منفعل داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این که اطلاع رسانی در خصوص خدمات دانشگاه باید همراه با ارائه آمار و ارقام باشد، گفت : به عنوان نمونه، مردم باید مطلع شوند که میانگین بودجه اختصاصی به دانشگاههی دولتی برای هر دانشجو هفت برابر شهریه دریافتی دانشگاه آزاد اسلامی است.

جاسبی گفت : دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد 60 هزار شغل مستقیم و صدها هزار شغل غیر مستقیم توانسته است میلیاردها تومان سرمایه گذاری کند و کمک شایانی به دولت کند.

وی با بیان اینکه جابجایی دانشجویان با قومیت ها و نژادهای مختلف به اقصی نقاط کشور برای تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به وحدت ملی منجر می شود، گفت : توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور موجب تقویت اتحاد ملی و افزایش ضریب امنیتی کشور شده است.

رئیس اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی را زنگ بیداری فرهنگ و دانش کشور دانست و افزود : جلوگیری از مشکلات روحی و روانی جوانان به واسطه عدم حضور در دانشگاه، تربیت نیروهای انسانی متخصص و متعهد و آبادانی و رونق اقتصادی کشور از دستاوردهای مهم دانشگاه آزاد اسلامی طی 25 سال گذشته است.