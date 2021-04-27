سارا حقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد زمینه برای مشارکت بیشتر بانوان در فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، پویش سراسری «حرف آورد» با شعار موضوع خوب، حرف خوب میآورد، در اردبیل اجرا میشود.
وی گفت: برای شرکت در این طرح فرهنگی، امکان ارسال آثار از طریق شبکههای اجتماعی فراهم شده و شرکت کنندگان برای ارسال ویدئوهای ۱ دقیقهای تا حداکثر ۳ دقیقهای خود میتوانند از طریق شبکههای اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و ایتا اقدام کنند که ضمن اهدای جوایز به آثار برتر، ویدئوهای منتخب در تلویزیون از رسانه ملی پخش خواهد شد.
کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان افزود: شرکت کنندگان میتوانند ویدئوی خود با موضوع دلخواه را به همراه اطلاعات شخصی اعم از نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه، رایانامه (ایمیل)، استان محل سکونت، شهرستان، برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
حقی به قوانین ارسال آثار اشاره و تصریح کرد: محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، آثار میتواند بدون ویرایش یا تدوین شده باشد، آثار میتوانند شامل ویدئو، صوت، کلیپ صوتی، اینستا کست و پادکست بوده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
وی افزود: آثار ارسالی میتوانند به صورت فردی یا در حضور افراد دیگر به صورت سلفی توسط فرد دیگر انجام پذیرد.
کارشناس فرهنگی بانوان اردبیل به آدرس شبکههای اجتماعی برای ارسال آثار به جشنواره «حرف آورد» اشاره کرد و گفت: بانوان علاقمند میتوانند آثار خود را تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در پیام رسان تلگرام به آدرس: https://t.me/Harfavard_ardabil، در اینستاگرام به آدرس: https://www.instagram.com/harfavard_ardabil و در شبکه اجتماعی ایتا به آدرس: https://eitaa.com/HarfAvard_ardabil ارسال کنند.
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