به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان عصر روز گذشته (دوشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰) در جلسه فوق‌العاده این شورا با تبریک به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: ماه مبارک رمضان به نیمه‌های خود رسیده و باید با خواندن دعا و مناجات‌های وارده از فیوضات این ماه که ماه بخشش و مغفرت است، بهره کافی را ببریم.

ایشان همچنین با اشاره به گسترش فزاینده شیوع ویروس کرونا در کشور، اظهار داشت: باید ضمن دعا و درخواست از خداوند متعال برای نابودی این ویروس منحوس، با دقت بیشتری پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده و مسئولین نیز با اتخاذ تدابیر لازم، به قطع شدن هرچه سریع‌تر این زنجیره این بیماری کمک کنند.

دبیر شورای نگهبان در ادامه به موضوع مهم انتخابات اشاره کرد و گفت: انتخابات در نظام اسلامی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همه باید نسبت به انتخابات که سرنوشت کشور را می‌سازد، حساس باشند و برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن، تلاش کنند.

ایشان با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم، فعالیت جریان‌های مختلف سیاسی در کشور جهت حضور در این عرصه مهم بیشتر می‌شود که بحمدالله شاهد افزایش این فعالیت‌ها هستیم.

آیت‌الله جنتی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از فرایند برگزاری انتخابات که همان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان و نظارت بر اجراست بر دوش شورای نگهبان است، تأکید کرد: بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات امر بسیار مهمی است که إن‌شاءالله با توجه به مر قانون این وظیفه را مثل گذشته با دقت هرچه بیشتر انجام خواهیم داد.