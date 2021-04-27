تصادف ۲ موتورسیکلت در کردکوی جان ۲ نفر را گرفت

حسین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ساعت یک بامداد سه شنبه برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محور کردکوی به درازنو -سه راهی پارک جنگلی امام رضا(ع)- به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان گلستان گزارش شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کردکوی افزود: بلافاصله یک تیم امدادی متشکل از دو نجاتگر از پایگاه النگ به محل اعزام شدند.

وی بیان کرد: این تصادف، سه حادثه دیده داشت که دو راکب بر اثر شدت جراحات در محل فوت شدند و یک مصدوم هم توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

علت حادثه توسط پلیس در دست بررسی است.