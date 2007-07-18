  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۶

اتوئو در بارسلونا می ماند

اتوئو در بارسلونا می ماند

رئیس باشگاه بارسلونا گفت ساموئل اتوئو مهاجم کامرونی این تیم در نیوکمپ می ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان روزگذشته از علاقمندی خود برای به خدمت گرفتن این بازیکن صحبت کرده اما خوان لاپورتا حضور مهاجم تیمش در میلان را منتفی دانست. وی گفت: او (اتوئو) فروشی نیست. اطمینان دارم که اتوئوخیلی مشتاق است دربارسلونا بماند و پیش ازاین با حضور در تمرینات این موضوع را ثابت کرده است.

جدایی اتوئو ازبارسلونا از زمانی مطرح شد که تیه ری آنری به این تیم پیوست و درحال حاضرعده ای ازجمله یوهان کرویف اسطوره سابق بارسا اعتقاد دارند این تیم نمی تواند همزمان از آنری، رونالدینیو، مسی و اتوئو بازی بگیرد.

کد مطلب 519895

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها