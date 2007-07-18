اتوئو در بارسلونا می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان روزگذشته از علاقمندی خود برای به خدمت گرفتن این بازیکن صحبت کرده اما خوان لاپورتا حضور مهاجم تیمش در میلان را منتفی دانست. وی گفت: او (اتوئو) فروشی نیست. اطمینان دارم که اتوئوخیلی مشتاق است دربارسلونا بماند و پیش ازاین با حضور در تمرینات این موضوع را ثابت کرده است.

جدایی اتوئو ازبارسلونا از زمانی مطرح شد که تیه ری آنری به این تیم پیوست و درحال حاضرعده ای ازجمله یوهان کرویف اسطوره سابق بارسا اعتقاد دارند این تیم نمی تواند همزمان از آنری، رونالدینیو، مسی و اتوئو بازی بگیرد.