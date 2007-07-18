هیئت های ورزشی کرج در مجامع عمومی فدراسیون ها حق رای ندارند

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر هیئت های ورزشی شهرستان دو میلیون نفری کرج که جمعیت ورزشکاران آن از 10 استان کشور بیشتر است در فدراسیون های مربوطه حق رای ندارد و این امر باعث شده تا ورزش کرج جایگاه واقعی خود را نداشته باشد.

وی کمبود اعتبارات هیئت های ورزشی را از دیگر مشکلات جامعه ورزشی این شهرستان دانست و افزود: ورزشکاران کرجی در سال های گذشته قهرمانی های متعددی را در مسابقات کشوری، منطقه ای، آسیایی و بین المللی کسب کرده اند اما نبود اعتبار استانی برای هیئت های ورزشی در بسیاری از موارد، مانع حمایت مطلوب این هیئت ها از ورزشکاران شده است.

نوذری خاطرنشان کرد: بیش از 11 هزار نفر در رشته ورزشی تکواندو به صورت ساماندهی شده در شهرستان کرج به این ورزش می پردازند و در سال گذشته هشت دوره مسابقات کشوری تکواندو برگزار شد که تکواندوکاران کرجی توانستند در پنج دوره قهرمان و در یک دوره نائب قهرمان بشوند و این امر نشان دهنده پتانسیل بالای ورزش این شهرستان است.