شناسایی ۹۰کانون بیماری سالک دراصفهان/۲۷۸ روستا باتانکر آبرسانی شد

منصور شیشه فروش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۹۰ کانون بیماری سالک در استان اصفهان اظهار داشت: برای جلوگیری از فعالیت دوباره این کانون ضروری است اعتبارات مورد نیاز برای مبارزه با جوندگان در این مناطق تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای مبارزه با جوندگان و موش در مناطق، بهسازی محیط و تأمین لوازم حفاظتی برای افراد در این کانونها نیاز است، اضافه کرد: وزارت بهداشت باید در این زمینه همکاری داشته باشد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته مردم اصفهان ۱۲۱ روز هوای ناسالم را نفس کشیدند، ابراز داشت: در این زمینه ضروری است که وزارت بهداشت در زمینه تعریف بسته سلامت برای پیشگیری و کنترل آلودگی هوا حمایت لازم را از دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد.
اصفهان امسال ۱۵ روز هوای ناسالم را تجربه کرده است
وی با بیان اینکه در سال جاری به دنبال فعالیت کانونهای گرد و غبار ناشی از وزش تندباد در استان اصفهان شاهد ۱۵ روز هوای ناسالم در استان بودهایم، افزود: در این زمینه انتظار است وزارت بهداشت در زمینه کنترل کانونهای گرد و غبار و تجهیز شبکههای بهداشت و درمان شهرستانها به امکانات ویژه بهداشتی و لوازم حفاظت فردی بودجه لازم را اختصاص دهد.
شیشه فروش همچنین با بیان اینکه در حال حاضر به ۲۷۸ روستا در استان اصفهان با تانکر آبرسانی میشود، اضافه کرد: اراضی زیادی از کشاورزی به دلیل خشکی رودخانه رها شده و کم آبی در همه شهرهای استان وجود دارد و از وزیر بهداشت انتظار داریم به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت در این زمینه پیگیریهای لازم را داشته باشد.
طرح های انتقال آب به استان تسریع یابد
وی ادامه داد: باید اجرای طرحهای انتقال آب به استان اصفهان تسریع یابد چرا که مصرف آب نیز در استان افزایش یافته است و بحران کرونا این امر را تشدید کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان استفاده از ظرفیتهای قانونی مدیریت بحران در مدیریت بحران کرونا را نیز ضروری دانست و گفت: پیشنهاد ما این است که اطلس مدیریت بحران اپیدمیها توسط وزارت بهداشت تدوین شود و با پایش در کل مناطق کشور بستههای پیشگیری و کنترل را به استانها ابلاغ کند.
نظر شما