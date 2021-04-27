جزای ۵۲۴ میلیونی پایان کار متهم نگهداری سوخت قاچاق در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اشرفی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر حمل و جا به جایی سوخت در یک گاراژ تعمیرات خودروهای سنگین در بیرجند، ماموران انتظامی پلیس امنیت اقتصادی شهرستان به محل مراجعه کردند.

وی از کشف یک مخزن دارای دو هزار و ۱۶۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل خبر داد و گفت: پرونده تخلف متهم تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جرم متهم در شعبه چهارم اتهام خرید و فروش غیر مجاز محرز شد، افزود: علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متهم به پرداخت ۵۲۴ میلیون ریال محکوم شد.

اشرفی بیان کرد: برابر قانون هر شخص که مرتکب تخلف حمل یا نگهداری کالاهای قاچاق یارانه‌ای شود، علاوه بر ضبط کالا معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا جریمه نقدی می شود.