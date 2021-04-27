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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۴۵

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی:

جزای ۵۲۴ میلیونی پایان کار متهم نگهداری سوخت قاچاق در بیرجند

جزای ۵۲۴ میلیونی پایان کار متهم نگهداری سوخت قاچاق در بیرجند

بیرجند- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: متهم نگهداری سوخت قاچاق در بیرجند به پرداخت ۵۲۴ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اشرفی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر حمل و جا به جایی سوخت در یک گاراژ تعمیرات خودروهای سنگین در بیرجند، ماموران انتظامی پلیس امنیت اقتصادی شهرستان به محل مراجعه کردند.

وی از کشف یک مخزن دارای دو هزار و ۱۶۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل خبر داد و گفت: پرونده تخلف متهم تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جرم متهم در شعبه چهارم اتهام خرید و فروش غیر مجاز محرز شد، افزود: علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده، متهم به پرداخت ۵۲۴ میلیون ریال محکوم شد.

اشرفی بیان کرد: برابر قانون هر شخص که مرتکب تخلف حمل یا نگهداری کالاهای قاچاق یارانه‌ای شود، علاوه بر ضبط کالا معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا جریمه نقدی می شود.

کد مطلب 5198985

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