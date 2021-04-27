تداوم رگبارهای پراکنده و گردوخاک در شمال و شرق اصفهان

حجت الله علی عسگریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ناپایداریهای همرفتی در سطح استان تا پایان هفته جاری ادامه دارد و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و رگباریهای بهاری موقتی همراه با رعد و برق نیمه شمالی و شرقی استان را فرا میگیرد.
وی به بارندگیهای شبانهروز گذشته در سطح استان اشاره کرد و افزود: بیشترین میانگین بارشی از نائین با ۲.۶ میلیمتر، آران و بیدگل چهار دهم میلیمتر و ورزنه کمتر از یک دهم میلیمتر بوده است.
کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: وزش باد شدید در مناطق شرقی تا حدودی مرکزی با خیزش گرد و خاک محلی، کاهش کیفیت هوا و دید افقی همراه است.
علی عسگریان با بیان اینکه دما تغییر محسوسی در ۲۴ ساعت آینده ندارد، ادامه داد: دمای هوای اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
وی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای یک درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان تا فردا پیشبینی میشود.
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