مردم مناطق طوفان زده همچنان دست به گریبان مشکلاتند

گلمحمد بامری در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت مناطق طوفان زده استان سیستان و بلوچستان به ویژه روستاها را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: میزان خسارات ناشی از طوفان گونو به شهرستان ایرانشهر، در حدود 60 میلیارد تومان برآورده شده است.

وی، این میزان خسارت را برای شهرستان سرباز 54 میلیارد تومان و سه بخش از شهرستان نیک شهر، در حدود 50 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: خسارات وارده اغلب به واحدهای مسکونی، تاسیسات آب و برق و زمین های کشاورزی بوده است.

بامری در خصوص کمک های صورت گرفته در جهت کاهش مشکلات مردم طوفان زده ، اظهار داشت: آنچه تا کنون صورت گرفته ، کمک هایی بوده که از سوی کمیته امداد، هلال احمر و بهزیستی بوده است.

وی این کمک ها را توزیع برنج، روغن، قند و آب عنوان کرد و گفت: مشکلاتی که در حال حاضر مردم این مناطق را دچار ساخته ، تخریب واحدهای مسکونی روستایی و زمین های کشاروزی است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس؛ گرمای 50 درجه هوا، نبود برق و در نتیجه عدم استفاده از وسایل سرمازا را، در تشدید شیوع برخی بیماریهای اپیدمی در این مناطق موثر دانست و افزود: مردم هنوز به آب شرب سالم دسترسی ندارند و همین امر سبب شده که از آب آلوده چاهها و رودخانه ها استفاده کنند.

بامری به هشدار نیروهای وزارت بهداشت که در این مناطق حضور یافته بودند، اشاره کرد و گفت: حدود 30 هزار نفر در این مناطق تحت تاثیر آسیبهای ناشی از وقوع طوفان گونو قرار گرفته اند که می بایست به فکر سلامت آنان بود.

وی، خواهان تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم این مناطق شد و افزود: مسئولان وزارت نیرو باید هرچه زودتر وضعیت تامین آب شرب سالم و برق این مناطق را فراهم سازند.