به گزارش خبرنگار مهر، حسین صافی زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز واکسیناسیون افراد بالای ۸۰ سال علیه کرونا در استان کرمان همزمان با سراسر کشور اظهار کرد: این دومین گام واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ است.

وی گروه هدف واکسیناسیون در گام دوم را سالمندان با اولویت سنی بالای ۸۰ سال دانست و ذکر کرد: نوبت واکسیناسیون افراد از طریق مراقبان سلامت به آنها اطلاع رسانی می‌شود.

صافی زاده گفت: پیش بینی می‌شود بیش از ۱۹ هزار سالمند بالای ۸۰ سال در سطح دانشگاه علوم پزشکی کرمان واکسینه شوند.

وی بیان کرد: بعد از پایان گروه سنی بالای ۸۰ سال، گروه سنی ۷۵ تا ۷۹ سال وارد مرحله واکسیناسیون می‌شوند و به تدریج گروه‌های بعدی نیز در اولویت دریافت واکسن قرار می‌گیرند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر سامانه‌ای برای ثبت نام به منظور دریافت واکسن کرونا وجود ندارد، گفت: نوبت افراد از طریق مراقبان سلامت پایگاه‌های بهداشتی اطلاع رسانی می‌شود و در حال حاضر افراد بالای ۸۰ سال سن برای واکسیناسیون فراخوان می‌شوند.