به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شبکه سوم سیما با ارسال نمابری خبر دوبله و پخش فیلم سینمایی "تایتانیک" را از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به دلیل درونمایه غیراخلاقی آن تکذیب کرد.

در بخشی از این نمابر آمده است : "به دنبال انتشار خبر دوبله فیلم "تایتانیک" برای سیما به اطلاع می‌رساند این فیلم به علت درونمایه غیراخلاقی آن از نظر سیمای جمهوری اسلامی ایران غیرقابل پخش بوده و صرفا بخش‌هایی از آن برای برنامه‌ای ترکیبی و برنامه تحلیل جلوه‌های ویژه آن دوبله شده است."

توضیح خبرگزاری مهر: خبر دوبله "تایتانیک" برای پخش از تلویزیون از زبان مدیر دوبلاژ فیلم روز دوشنبه 25 تیرماه روی خروجی یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور رفت و روز گذشته هم در برخی مطبوعات منعکس شد. در خبر مذکور بدون اشاره به شبکه‌ای که "تایتانیک" احتمالا از آن پخش خواهد شد، نام تمام گویندگان هم ذکر شده بود.

خبرگزاری مهر روز گذشته در واکنش به انتشار این خبر در یادداشتی تحلیلی صرفا پخش چنین فیلمی را از تلویزیون به دلایل و شواهد منطقی چیزی در حد ناممکن دانست. اما درج تکذیبیه خبر دوبله و پخش "تایتانیک" در خبرگزاری مهر به درخواست دوستان ما در سازمان صدا و سیما انجام می‌شود. قطعا خود دوستان بهتر می‌دانند که این تکذیبیه را منبع خبر باید منتشر کند نه مهر.