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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۳

قاچاق بنزین در آذربایجان غربی به صفر رسید

قاچاق بنزین در آذربایجان غربی به صفر رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه گفت: با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین قاچاق سوخت در آذربایجان غربی به صفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر از ارومیه، علی اصغر توفیقی صبح امروز در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: قاچاق دیگر فرآورده های سوختی از جمله گازوئیل نیز در این استان  60 درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه از کاهش 8/26 درصدی مصرف بنزین در آذربایجان غربی هم خبرداد و تصریح کرد: مصرف بنزین در 20 روز گذشته در استان روزانه 800 هزار لیتر کاهش یافته و از سه میلیون لیتر در روز به دو میلیون و 200 هزار لیتر رسیده است.

توفیقی ادامه داد : شهرهای سردشت، چالدران و اشنویه با 40 درصد کاهش بیشترین صرفه جویی در مصرف سوخت را داشته اند و نقده با 8 درصد کاهش مصرف کمترین صرفه جویی را به خود اختصاص داده است.

آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی مرکز عمده قاچاق سوخت به این کشورها محسوب می شد.

کد مطلب 519904

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