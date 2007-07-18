قاچاق بنزین در آذربایجان غربی به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر از ارومیه، علی اصغر توفیقی صبح امروز در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: قاچاق دیگر فرآورده های سوختی از جمله گازوئیل نیز در این استان 60 درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه از کاهش 8/26 درصدی مصرف بنزین در آذربایجان غربی هم خبرداد و تصریح کرد: مصرف بنزین در 20 روز گذشته در استان روزانه 800 هزار لیتر کاهش یافته و از سه میلیون لیتر در روز به دو میلیون و 200 هزار لیتر رسیده است.

توفیقی ادامه داد : شهرهای سردشت، چالدران و اشنویه با 40 درصد کاهش بیشترین صرفه جویی در مصرف سوخت را داشته اند و نقده با 8 درصد کاهش مصرف کمترین صرفه جویی را به خود اختصاص داده است.

آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی مرکز عمده قاچاق سوخت به این کشورها محسوب می شد.

