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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۴۵

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام خبر داد؛

کشف ۲۰۰ قلم انواع لوازم یدکی قاچاق در ایلام

کشف ۲۰۰ قلم انواع لوازم یدکی قاچاق در ایلام

ایلام-رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام از کشف ۲۰۰قلم انواع لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۵۰۰میلیون ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کیانی اظهار کرد: در راستای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و در پی اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر فعالیت فردی در زمینه قاچاق لوازم یدکی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار آگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: اکیپی از ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان طی هماهنگی با مرجع قضایی، محل فعالیت توزیع کننده لوازم یدکی قاچاق را شناسایی و در بازرسی از این انبار ۲۰۰ قلم انواع لوازم یدکی خودرو کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام با بیان اینکه در این راستا یک متهم با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است، تصریح کرد: ارزش ریالی کالای قاچاق توسط کارشناسان مربوطه ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کیانی با بیان اینکه مقابله شبانه روزی با فعالیت غیر قانونی دلالان و قاچاقچیانی که باعث اخلال در نظام اقتصادی و تولید داخل می‌شوند، ادامه دار بوده، گفت: شهروندان هرگونه فعالیت غیر قانونی افراد را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 5199045

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