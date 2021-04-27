آغاز واکسیناسیون علیه کرونا برای افراد بالای ۸۰ سال در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرزاد لطفی ظهر سه شنبه در سیصد و یازدهمین نشست روزانه ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا در فارس گفت: از امروز واکسیناسیون علیه کرونا ویروس برای سالمندان بالای ۸۰ سال در فارس آغاز شد و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک تمام مردم از دریافت واکسیناسیون علیه این ویروس منحوس بهره مند شوند.

وی با اشاره به آغاز واکسیناسیون عمومی علیه کرونا ویروس، یادآور شد: فراخوان انجام واکسیناسیون عمومی، از سوی مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشتی تحت پوشش به ترتیب اولویت بندی به گروه‌های هدف اطلاع رسانی صورت می‌گیرد و تاکید می‌شود هم استانی‌ها از مراجعه به مراکز انجام واکسیناسیون خودداری کنند.

دکتر لطفی با اشاره به فرآیند انجام واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ اظهار کرد: انجام واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹ به گروه‌های هدف در سه نوبت صبح، عصر و شب در حال انجام است.

رئیس دانشگاه با بیان اینکه انجام واکسیناسیون علیه کووید ۱۹، پایان کرونا نیست، تاکید کرد: باید تا ریشه کنی این بیماری قرن، نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی پایبند باشیم و رسیدن به این هدف، نیازمند مشارکت جدی تمام مردم جامعه است.

او با اشاره به روند افزایشی موارد ابتلاء و فوت ناشی از کرونا ویروس در استان، ادامه داد: امید است با همراهی و همکاری مردم بتوانیم هر چه زودتر شاهد کنترل این بیماری، روند کاهشی ابتلاء و بستری در استان باشیم.

دکتر لطفی با بررسی وضعیت ابتلاء به کرونا ویروس در استان؛ ظرفیت تخت‌های ویژه در همه شهرستان‌های استان را نیز مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس دانشگاه همچنین فعالیت مراکز منتخب درمان سرپایی کرونا ویروس، آزمایشگاه‌های تشخیصی کووید ۱۹، وضعیت سلامت بیماران عادی و ویژه بیمارستانی و اقدامات کارگروه‌های مختلف ستاد دانشگاهی را مورد بررسی قرار داد.