۵۸۶۰ دُز واکسن کرونا به اقشار مختلف در کاشان تزریق شد

به گزارش خبرنگار مهر مهدی دلاوری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران کاشانی با اشاره به اینکه متأسفانه آمار مبتلایان، موارد بستری و متوفیان کرونایی در منطقه کاشان روز به روز در حال افزایش است، اظهار داشت: تا به امروز فقط در سال ۱۴۰۰ در منطقه کاشان ۶۰ نفر بر اثر ابتلاء به کرونا فوت کرده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای فروردین ماه تاکنون ۱۴ هزار و ۶۷۳ تست کرونا از افراد مشکوک گرفته شده است، ابراز داشت: حدود ۴۱ درصد از این تستها یعنی شش هزار و ۱۱۰ مورد کرونا مثبت بوده است که این امار نشان از شیوع گسترده ویروس در منطقه کاشان است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت خدمات بستری موقت را گسترش داده‌ایم، تصریح کرد: از ابتدای امسال تا به امروز ۳۰۷ مورد خدمات بستری موقت داشته‌ایم که از این تعداد در حال حاضر ۱۴۰ مورد از خدمات بستری موقت استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه از امروز واکسیناسیون افراد بالای ۸۰ سال در منطقه کاشان آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: در منطقه کاشان ۹ هزار و ۹۷۳ سالمند بالای ۸۰ سال وجود دارد که برای واکسیناسیون این افراد مأموران بهداشتی با آنها تماس می‌گیرند و احتیاجی به مراجعه حضوری نیست.

دلاوری همچنین از تزریق پنج هزار و ۸۶۰ دُز واکسن تاکنون در منطقه کاشان به جامعه هدف طبق اولویت‌های مشخص شده از طرف وزارت بهداشت در منطقه کاشان خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد چهار هزار و ۶۸۷ دُز در نوبت اول و یک هزار و ۱۷۳ دُز در نوبت دوم تزریق شده است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع تزریق‌های انجام شده چهار هزار و ۴۷ دُز به کادر درمانی تزریق شده است، ادامه داد: ۷۲۸ دُز به کادر بهداشتی و ۸۳ دُز نیز به کادر فوریت‌ها تزریق شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۵۹۷ دُز واکسن نیز تاکنون به بیماران خاص تزریق شده است، گفت: دیگر دُزهای واکسن کرونا نیز به سالمندان، پاکبانان و جانیازان تزریق شده است.