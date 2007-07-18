تاکید معاون رئیس جمهور بر ایجاد بورس شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری روز گذشته در نشست مشورتی بورس شرکتهای دانش بنیان گفت : اگر چه حلقه های مختلف چرخه نوآوری ملی در کشور ایجاد شده اما این چرخه کارآمدی مطلوب ندارد و منتهی به تولید ثروت و ارتقاءسطح زندگی مردم نشده است.

وی افزود: تقویت حلقه های این چرخه و نیز القاء روح پویایی و انگیزش درونی آن ضروری است که اگر چه می توان با بودجه ها و یارانه های دولتی آن را تقویت کرد و پیش برد اما باید طوری بشود که پس از مدتی منابع مالی این چرخه به صورت درونزا تامین شود.

واعظ زاده ادامه داد: ایجاد بورس شرکت های دانش بنیان راه حلی برای این مسئله مورد نظر است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: بر اساس تجارب دنیا و بکار گرفتن ابتکارات ملی می توان بورس خاص برای شرکت های دانش بنیان راه اندازی کرد چراکه بورس فعلی به لحاظ ماهیتی که دارد غالبا نمی تواند پذیرای شرکت های کوچک و متوسط باشد.

وی افزود: از این طریق ایجاد چتر حمایتی دولت و ارائه تسهیلات به این شرکت ها میسر است و باید برای آن ساز و کار مطلوب و علمی تدوین شود.