برگزاری جشنواره شطرنج منطقه 7 کشور در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر از میاندوآب، رئیس هیئت شطرنج آذربایجان غربی صبح امروز در مراسم ویژه روز شطرنج در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندوآب افزود: این مسابقات با شرکت 200 شطرنج باز از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان به مدت یک هفته در خانه شطرنج ارومیه برگزار خواهد شد.

باقرخلیلی افزود: برای افراد برتر این مسابقات درمجموع پنج میلیون و 500 هزار ریال جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

محبوب محمدزاده، رئیس تربیت بدنی میاندوآب هم در این مراسم از حمایت های هیئت شطرنج استان برای توسعه این ورزش در این شهرستان تقدیر کرد و یادآور شد: با توسعه ورزش شطرنج در اماکن عمومی میاندوآب، این رشته به ورزش همگانی در این شهرستان تبدیل شده است.

در پایان این مراسم از ورزشکاران نمونه و پیشکسوتان ورزش شطرنج استان با اهدای لوح تجلیل شد.

