رزمایش مشترک وزارت دفاع و ارتش برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نجار در حاشیه جلسه امروز هیات وزیران با حضور در جمع خبرنگاران گفت: وزارت دفاع به همراه ارتش در یک ماه آینده رزمایش مشترکی را انجام خواهند داد که در این رزمایش علاوه بر معرفی سلاح های نظامی جدید حتی در بحث سلاح های موشکی ما هواپیمای جنگنده آذرخش را نیز به پرواز در خواهیم آورد.

وزیر دفاع همچنین افزود: طی تلاش های صورت گرفته در وزارت دفاع ، صادرات صنایع نظامی به کشورهای خارجی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی همچنین در خصوص تبلیغات کشورهای غربی از جمله اسرائیل و آمریکا مبنی بر اینکه 600 موشک ایران، اسرائیل را مورد هدف قرار داده است، گفت: اینها همه عملیات های روانی است که توسط دشمنان انجام می شود، ما در خدمت صلح و ثبات و امنیت در خاورمیانه هستیم، این تنها جنگ روانی است که از سوی دشمن صورت می گیرد.

نجار گفت: خوشبختانه هر روز صنایع دفاع چیز تازه ای برای ارایه دارد که هواپیمای آذرخش در حال حاضر یکی از مهمترین دستاوردهای وزارت دفاع و ارتش به حساب می آید که درآینده نزدیک نیز شاهد پرواز آن خواهیم بود.

وزیر دفاع همچنین در خصوص تهدیدات اخیر اسرائیل گفت: اسرائیل بعد از شکست سخت حزب الله در آن جنگ 33 روزه، به دنبال ایجاد جنگ روانی است، امروز اسرائیل توان دیدن ایرانی قدرتمند را ندارد.

وی تصریح کرد: ما تمام تحرکات دشمن را دنبال می کنیم و اگر ببینیم کشوری بخواهد به خاک جمهوری اسلامی ایران تحرک کند، جواب محکمی را خواهیم داد.

وزیر دفاع در خصوص افزایش همکاری با کشورهای منطقه نیز گفت: طبق فرمایشات و تدابیر منقام معظم رهبری این موضغع را با همکاری وزارت امور خارجه دنبال می کنیم و در اینده نزدیک همکاری مشترک نظامی ، پیوند دفاعی و همچنین برگزاری مانور مشترک را خواهیم داشت.

نجار در پایان گفت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز توانسته است به خودکفایی دست پیدا کند.