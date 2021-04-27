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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۵۲

در پاسخ به ادعای سازمان برنامه و بودجه؛

معاونت قوانین مجلس: جداول بودجه پس از اصلاح به دولت ارسال شد

معاونت قوانین مجلس: جداول بودجه پس از اصلاح به دولت ارسال شد

معاونت قوانین مجلس در پاسخ به ادعای سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه ۱۴۰۰، آورده است: طبق سال‌های گذشته، جداول بودجه در انطباق با مصوبات مجلس اصلاح شده و برای دولت ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در مورد ادعای سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اینکه این سازمان در جریان تغییرات جداول بودجه نبوده است، ارائه داد.

متن این توضیحات به شرح زیر است:

با توجه به انتشار مطلب خلاف واقع از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اینکه این سازمان در جریان تغییرات جداول بودجه نبوده است، لازم به ذکر است که درباره بودجه سال جاری طبق روال سنواتی پس از تصویب قانون، جداول طی نشست‌های هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزای آن اصلاح می‌گردید که در خصوص قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز طبق همین روال اقدام شده است و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح شده و برای دولت ارسال گردید.

البته درباره بودجه ۱۴۰۰ بر خلاف سنوات قبل بنا بر مذاکرات به عمل آمده با معاون امور مجلس ریاست جمهوری مقرر شد که جداول با امضای ریاست مجلس ارسال شود.

کد مطلب 5199106
هادی رضایی

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