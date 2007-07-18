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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

فیلمبرداری "کنعان" در تهران ادامه دارد

فیلمبرداری "کنعان" در تهران ادامه دارد

گروه تولید پروژه سینمایی "کنعان" به کارگردانی مانی حقیقی این روزها در خیابان‌های شمال تهران به کار خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "کنعان" پس از چند روز کار در لواسان هم اکنون در خیابان پاسداران ادامه دارد و گروه از فردا برای ادامه کار راهی غرب تهران خواهند شد. فضای گرفته شده در پاسداران و غرب تهران خارجی و خیابانی است.

فیلمنامه "کنعان" را حقیقی و اصغر فرهادی به اتفاق نوشته اند و بهرام رادان، ترانه علیدوستی، محمدرضا فروتن، افسانه بایگان، حسن معجونی، مهرداد صدیقیان و مینا نورزی از بازیگران آن هستند. این فیلم که محصول هدایت فیلم است داستان و حواشی زندگی یک زوج را به تصویر می کشد.

حقیقی تاکنون دو فیلم بلند سینمایی "کارگران مشغول کارند" با طرحی از عباس کیارستمی و "آبادان" را کارگردانی کرده که فیلم اول در بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و در جشنواره های خارجی جوایزی را از آن خود کرده است. فیلم "آبادان" نیز هنوز به نمایش درنیامده است.

کد مطلب 519911

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