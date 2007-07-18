فیلمبرداری "کنعان" در تهران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "کنعان" پس از چند روز کار در لواسان هم اکنون در خیابان پاسداران ادامه دارد و گروه از فردا برای ادامه کار راهی غرب تهران خواهند شد. فضای گرفته شده در پاسداران و غرب تهران خارجی و خیابانی است.

فیلمنامه "کنعان" را حقیقی و اصغر فرهادی به اتفاق نوشته اند و بهرام رادان، ترانه علیدوستی، محمدرضا فروتن، افسانه بایگان، حسن معجونی، مهرداد صدیقیان و مینا نورزی از بازیگران آن هستند. این فیلم که محصول هدایت فیلم است داستان و حواشی زندگی یک زوج را به تصویر می کشد.

حقیقی تاکنون دو فیلم بلند سینمایی "کارگران مشغول کارند" با طرحی از عباس کیارستمی و "آبادان" را کارگردانی کرده که فیلم اول در بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و در جشنواره های خارجی جوایزی را از آن خود کرده است. فیلم "آبادان" نیز هنوز به نمایش درنیامده است.