به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار در بازدید از سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به نقش سپاه پاسداران در مراحل حساس و بزنگاه‌های سرنوشت ساز اظهار داشت: سپاه همواره از تمام توان خود برای رفع کمبودها و نقایص استفاده کرده و در اجرای فرامین رهبری پیشتاز بوده و بالاترین و بهترین خدمات را ارائه کرده است.

وی با اشاره به اثرگذاری سپاه در بحران‌های مختلف از جمله جنگ تحمیلی و دفاع مقدس اظهار داشت: نیروهای سپاه در آن دوران ایثارگرانه از جان خود گذشتند و تا آخرین روز جنگ، در جبهه ها حضور اثرگذار داشتند.

جوکار ادامه داد: پس از دوران دفاع مقدس نیز هم در دوران سازندگی و هم در عرصه محرومیت‌زدایی، اقدامات بسیار شگرف و عظیمی توسط سپاه به کشور و مردم ارائه شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس عنوان کرد: سپاه پاسداران نهادی است که با وجود تمام توطئه‌های دشمنان، در هر دوره و مقطع زمانی علاوه بر اینکه با این توطئه‌ها مقابله کند، توانسته سرمایه‌های اجتماعی نظام را افزایش دهد.

جوکار تصریح کرد: در طول چند سال گذشته بخش مهمی از مشکلاتی که داشتیم ناشی از سوء مدیریت و اداره کشور توسط مسئولان بوده ولی در همین زمان هم عملکرد سپاه کمک‌رسان کشور برای عبور از مشکلات بوده که نمونه بارز این اقدامات، فعالیت‌هایی است که در زمان شیوع کرونا از سوی سپاه و بسیج در سراسر کشور انجام شد و بخش مهمی از مشکلاتی که برخی مسئولان گمان می‌کردند، امکان رفع آن نیست، به خوبی رفع شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر این موضوع را نشان دهنده ظرفیت بالای سپاه پاسداران دانست و افزود: سپاه پاسداران و اقشار مختلف بسیج همواره هم در تمام عرصه‌ها یاری رسان انقلاب و مردم هستند.

جوکار تاکید کرد: تنها راه نجات کشور این است که تمام قوا، نیروهای مسلح، امکانات و تفکرات در راستای سیاست‌های مقام معظم رهبری حرکت کنند و گوش به فرمان ولایت باشند.