رفع مشکلات مربوط به توزیع بنزین بر اساس تبصره 13 ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشیخص ملحت نظام که در حاشیه گردهمایی دبیران استانی جمعیت آباداگران جوان با خبرنگاران ، گفتگو می کرد، اظها رداشت: باید مصوبه مجلس در خصوص بنزین به صورت کامل اجرا شود ولی در حال حاضر فقط 50 درصد قانون عملیاتی شده است.

وی افزود: مصوبه مجلس تاکید کرد تا سقف 4 لیتر بنزین در روز به صورت سهمیه بندی شده، ارائه گردد و کسانی که از خودروی دولتی استفاده می کنند و یا مصرف روزانه آنها بیش از رقم تعیین شده است باید از بنزین آزاد استفاده نمایند.

رضایی ادامه داد: در حال حاضر فقط آن بخش از قانون که مربوط به عرصه بنزین سهمیه بندی است، اجرایی شده ولی برای کسانی که خودروی دولتی و یا نیاز بیش از سقف 4 لیتر در روز دارند ،تدبیری اندیشیده نشده است.

وی در عین حال از صاحبان خودرو خواست برای آنکه در استفاده از میزان سهمیه تعیین شده بنزین خود دچار مشکل نشوند ، از سرعت زیاد خودداری و سوخت موجود به طور کاملا مفید استفاده نمایند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، توضیح داد: مهمترین کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، همکاری با مجلس شورای اسلامی برای نهایی شدن لایحه اصل 44 قانون اساسی است.

وی افزود: دولت لایحه خوبی در زمینه تحقق سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی ارائه داد و مجلس آنرا کامل کرد و اگر اجرای این قانون با جدیت پیگیری شود ، یک زیر ساخت حقوقی و مناسبی برای برنامه ریزی اقتصادی کشور در این چارچوب ایجاد می شود.

رضایی در خصوص کارکرد دولت در زمینه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی نیز توضیح داد : مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال جمع آوری گزارش سالانه خود برای تدوین یک گزارش جامع در زمینه اجرای اصل 44 برای ارائه به مقام معظم رهبری است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همگامی که گزارش مجمع کامل شود ، می توان قضاوت کرد دولت در کدام نقاط به وظیفه خود به درستی عمل کرده و در چه نقاطی از سیاست ها منحرف شده اما آنچه برای ما روشن است این است که نباید در اجرای اصل 44 قانون اساسی تبعیض صورت گیرد.

" اگرعده ای بخواهند سهام عدالت را دربرابر بخش های خصوصی و تعاونی و در جهت تضعیف این بخش ها تقویت نمایند ، قطعا از سیاست های اصل 44 انحراف صورت می گیرد، ولی باید با جمع آوری گزارشها نسبت به این مسئله اطمینان حاصل کرد."

وی در عین حال خاطرنشان کرد که گزارش مذکور دومین گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری خواهد بود و نخستین گزارش که مربوط به سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران بود ، سال گذشته تقدیم حضرت آیت الله خامنه ای شد.

خبرنگار دیگری از محسن رضایی در خصوص گروه 6+5 اصولگرایان برای دستیابی این جبهه به اتحاد و ائتلاف در انتخابات مجلس هشتم سئوال کرد و این چهره شاخص اصولگرا پاسخ داد: گروه 5 نفره که اکثرا صولگرایان آنها را قبول دارند، مدل خوبی برای حکمیت و ابتکاری برای دستیابی به وحدت است.

خبرنگار دیگری از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آخرین وضعیت مربوط به تاسیس حزب اتحاد ملی که پیش از این در برخی رسانه ها از وی به عنوان دبیر کل آن یاد شده بود، سوال کرد و رضایی پاسخ داد: جمعی از دوستان به دنبال تاسیس حزب اتحاد ملی هستند و بنده از آنها حمایت می کنم .

وی در عین حال متذکر شد: که هنوز این حزب تاسیس نشده تا آرایش سیاسی آن مشخص شده باشد و بر همین اساس تاکنون مسئولیتی در حزب مذکور قبول نکرده است.