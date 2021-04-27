افزایش شمار مبتلایان به کرونا در ایلام به ۳۵۳۶۶ نفر

محمد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۳۵ هزار و ۳۶۶ نفر خبر داد.

وی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۹۷ مورد مثبت جدید بیماری کرونا در استان شناسایی شده است.

کریمیان عنوان کرد: متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان گزارش شده و مجموع فوت شدگان ناشی از کرونا تا این لحظه ۷۳۹ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام بیان کرد: ۶ مورد فوتی امروز شامل شهرستان آبدانان سه فوتی، شهرستان ایلام یک فوتی، شهرستان دهلران یک فوتی و شهرستان ملکشاهی یک فوتی بوده است.