تقدیر از 46 بسیجی هنرمند در نمایشگاه تجسمی بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نمایشگاه سراسری آثار تجسمی بسیج اعلام کرد این 46 نفر از میان هنرمندان بسیجی شرکت کننده در بخش های هفتگانه خوشنویسی، نقاشی، کاریکاتور، عکاسی، هنرهای سنتی، گرافیک و حجم برگزیده می شوند.

از میان آثار شرکت کننده در نمایشگاه 12 هنرمند خوشنویس برتر، 10 نقاش، سه کاریکاتوریست، سه عکاس، 10 هنرمند هنرهای سنتی، پنج گرافیست و سه هنرمند در رشته حجم به عنوان هنرمند برتر بسیجی سال معرفی می شوند که به آنها لوح تقدیر، تندیس و جوایز نفیس اهدا می شود. آثار منتخب نیز به مدت 10 روز در نمایشگاهی در شهر ساری در معرض دید عموم قرار می گیرند.

چهارمین نمایشگاه سراسری آثار تجسمی بسیج به همت معاونت فرهنگی پرورشی نیروی مقاومت بسیج با مشارکت بسیج هنرمندان نیروی مقاومت اول تا هشتم شهریور به میزبانی استان مازندران در شهر ساری برگزار می شود.