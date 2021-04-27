گروگان گیری در گنبدکاووس به دلیل اختلافات مالی/تحقیقات ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا نصیری رضی بعدازظهر سه شنبه در خصوص گروگانگیری کودک ۱۰ ساله گنبدی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به دنبال اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر یک فقره آدم ربایی در یکی از روستاهای گنبدکاووس، بلافاصله طی هماهنگی با مرجع قضایی ماموران انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان افزود: با حضور پلیس در محل مشخص شد پسربچه ای ۱۰ ساله در کوچه مشغول بازی بوده که توسط سرنشینان یک دستگاه پراید ربوده شده است.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، مراتب به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت که پس از یکسری اقدامات اطلاعاتی و استفاده از شگردهای پلیسی، مشخص شد متهمان با شاکی اختلافات مالی داشته اند لذا برای وصول پول خود اقدام به ربودن فرزندش کرده اند که شاکی این مطلب را در ابتدا به ماموران اعلام نکرده بود.

نصیری رضی خاطرنشان کرد: ماموران با انجام اقدامات فنی و در سکوت خبری رسانه ای به سرنخ هایی از مخفیگاه متهمان رسیده بودند که متاسفانه رئیس شورای روستا و مدیر یکی از کانال های فضای مجازی شهرستان در اقدامی غیرحرفه ای اقدام به رسانه ای کردن ماجرا به نقل ازاعضاء خانواده پسربچه کردند که همین مسئله موجب خلل در روند تحقیقات تخصصی پلیس و مراجع قضائی شد.

طبق گفته وی تلاش ها برای دستگیری آدم ربایان و رهاسازی کودک ادامه دارد.