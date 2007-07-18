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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۵

البرادعی توافقات ایران و آژانس را مثبت ارزیابی کرد

البرادعی توافقات ایران و آژانس را مثبت ارزیابی کرد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت ایران با بازدید بازرسان آژانس از راکتور آب سنگین اراک و تمایل آن به مذاکره درباره برنامه هسته ای اش را گام هایی مثبت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"محمد البرادعی" امروز در کوالالامپور، پایتخت مالزی به خبرنگاران گفت: ما شاهد اقدامی مثبت از سوی ایران هستیم، اما امیدوارم همین مسیر را ادامه دهیم.

البرادعی این اظهارات را در ارتباط با سفر هفته گذشته هیئت کارشناسی آژانس بین المللی به ایران و موافقت تهران با بازدید بازرسان آژانس از تاسیسات آب سنگین اراک و نیز مذاکره درباره ابهامات در برنامه هسته ای خود بیان کرد. قرار است دور بعدی مذاکرات آژانس و ایران روز های 25 و 26 جولای(3 و 4 مرداد) در وین برگزار شود و نیز بازرسی از تاسیسات اراک نیز تا پایان ماه جولای انجام شود.

البرادعی در ادامه خواستار شکیبایی در برابر ایران شد و از تهران خواست به تلاش هایش برای اطمینان دادن به جامعه بین المللی درباره اهداف برنامه هسته ای اش ادامه دهد.

وی افزود: ما خواستار تلاش های مداوم ایران در همکاری با آژانس هستیم و همینطور جامعه بین المللی نیز باید درک کند که این روندی پیچیده است که مدتی طول می کشد. اما آنچه از قبل می توانیم بگوییم این است که اگر برنامه (هسته ای) ایران کاملاً مقاصد صلح آمیز داشته باشد؛ هم برای ایران و هم جامعه بین المللی بهتر است.

کد مطلب 519916

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