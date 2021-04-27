۴۲ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان کنگاور بستری هستند

حسین امیری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه وضعیت شهرستان کنگاور بر اساس رنگ بندی جدید ستاد ملی کرونا همچنان قرمز و تعداد مبتلایان در کنگاور افزایشی است.
وی افزود: هم اکنون ۴۲ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان شهرستان کنگاوری بستری بوده و اما با توجه به ظرفیت این بیمارستان قادر به بستری تنها ۶۰ نفر خواهیم بود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان کنگاور تصریح کرد: فعالیتهای مشاغل گروههای ۲، سه و چهار با توجه به اعلام شرایط قرمز کرونایی ممنوع بوده و متخلفان در مرحله نخست اخطار و در صورت عدم توجه واحد صنفی پلمب خواهد شد.
امیری با اشاره به نصب تجهیزات لازم برای بیمارستان کنگاور بیان کرد: با تلاش معاونت بهداشتی و غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یک دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ لیتری برای بیمارستان کنگاور تهیه و نصب شد و هم اکنون مشکلی در این مورد وجود ندارد.
وی به مردم توصیه کرد: مردم برای عبور هر چه سریعتر از پیک چهارم کرونا باید دستورالعملهای بهداشتی و استفاده از ماسک را رعایت و از حضور در تجمعات خودداری کنند.
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