خانه هنرمندان در یزد افتتاح می شود

حجتالاسلام احمد عجمین در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد افزود: تشکیل خانه هنرمندان این استان بهترین فرصت برای جامعه هنری است که از توانمندیهای خود استفاده کنند.
وی تصریح کرد: راهاندازی این خانه میتواند نقش مهمی در تبادل تجربیات هنرمندان و انتقال آموختههای پیشکسوتان آنان داشته باشد.
عجمین خاطرنشان کرد: با تشکیل این خانه که اساسنامه آن آماده شده است فعالیتهای رفاهی نیز برای اصحاب فرهنگ و هنر انجام خواهد شد.
به گفته عجمین، انجمنهای فرهنگی و هنری دارای مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و آنهایی که در آینده مجوز میگیرند در این مرکز مستقر میشوند.
هماینک هفت انجمن فرهنگی و هنری از جمله نمایش، مطبوعات، سینمای جوان، شعر و ادب، خوشنویسان و موسیقی در استان یزد فعالیت میکنند.
این مرکز در خانه اولیا از بناهای قدیمی یزد مستقر میشود که اکنون در حال مرمت و بازسازی است. خانه هنرمندان از جمله طرحهای فرهنگی و هنری است که در اسفندماه سال گذشته در جلسه استانی هیئت دولت مصوب شد.
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