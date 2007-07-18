باید از اشرافی گری در مدارس غیر انتفاعی جلوگیری کرد

سعید ابوطالب در گفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان مطلب فوق افزود : برخی از مدارس غیر انتفاعی خارج از استانداردها و تعاریف به صورت هتل اداره می شوند و در این مدارس به جای آنکه به تربیت و آموزش دانش آموز بپردازند به مسائل حاشیه ای پرداخته شده و در واقع از دانش آموز به عنوان یک اشراف زاده نگهداری می کنند.

سعید ابوطالب تأکید کرد: در این مدارس حتی اگر از لحاظ علمی و آموزشی دانش آموزان پیشرفت چشمگیری داشته باشند ولی از لحاظ تربیتی به آنها ظلم شده است. زیراهنگامی که وارد اجتماع می شوند با واقعیات موجود در اجتماع بیگانه هستند و معنی فقر، شکاف طبقاتی و بسیاری از محدودیت ها را نمی دانند.

وی ادامه داد : ما در این گونه مدارس افراد خوبی را برای اجتماع تربیت نمی کنیم . اینگونه مدارس یک محل نگهداری خوب هستند تا یک مدرسه و دولت باید علاوه بر اینکه با مدارس غیر انتفاعی همکاری دارد، به این گونه نکات نیز توجه داشته و از اشرافی گری و تشدید شکاف طبقاتی جلوگیری نماید.

عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت : در نزدیکی اینگونه مدرسه ها مدارسی وجود دارند که از حداقل امکانات نیز محرومند و این مسئله اختلاف طبقاتی را تشدید کرده و در درازمدت کینه های فردی و طبقاتی را ایجاد می کند.

ابوطالب در عین حال به لزوم استفاده از مدارس غیر انتفاعی اشاره کرد و یاد آور شد : با یک نگاه آرمانی و رویکردی ایده آلیستی، آموزش و پرورش باید دولتی و رایگان باشد وعدالت آموزشی در تمام شهرها و روستاها با وجود یک استاندارد آموزشی تحقق یابد. ایران جزو سه کشور جوان جهان است و در حدود دو سوم جمعیت کشور را افراد واجب التعلیم تشکیل می دهند و از این رو چاره ای جز استفاده از مدارس غیر انتفاعی برای مدیران ومسئولان آموزشی باقی نمی ماند.

وی تصریح کرد : راه حلهای بسیاری پس از انقلاب نظیر مدارس نمومه دولتی تجربه شده ولی هیچکدام مانند مدارس غیر انتفاعی نتوانسته اند در جذب شمار زیادی از دانش آموزان موفق باشند. اینطور هم نیست که تمام مدارس دولتی را از لحاظ سطح کیفی پایین تر از مدارس غیر انتفاعی بدانیم، زیرا برخی مدارس غیر انتفاعی در تهران از سطح آموزش متوسط رو به پایین برخوردارند و بسیاری از مدارس دولتی نیز از لحاظ آموزشی بالاتر از مدارس غیر انتفاعی هستند.