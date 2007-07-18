عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ماده 4 طرح حذف کنکور که در ارتباط با کارگروه پنج نفره است، از نظر شورای نگهبان دارای اشکالاتی است و تاکید بر این است که اختیارات این کارگروه باید مشخص باشد.

وی از بررسی راهکارهای تامین نظر شورای نگهبان برای تایید حذف کنکور خبر داد و گفت: یا باید شرح وظایف کارگروه پنج نفره در قانونی که توسط مجلس تصویب می شود، مشخص باشد و یا اینکه آیین نامه شرح وظایف این کارگروه تدوین شود و با تصویب در هیئت وزیران اجرایی شود.

ابراهیم کارخانه ای با اشاره به تاکید شورای نگهبان در راستای مشخص شدن شرح وظایف کارگروه پنج نفره، خاطرنشان کرد: میزان تاثیرپذیری نمرات آزمون در دوره های مختلف از جمله مواردی است که کمیته پنج نفره (کمیته اجرایی) نمی تواند در مورد آن تصمیم گیری کند. اینکه برگزاری آزمون نهایی هماهنگ برای دانش آموزان کل کشور در سال پایانی دبیرستان صورت گیرد یا در دوره پیش دانشگاهی از مواردی است که باید مشخص شده باشد.

وی زمان دقیقی برای طرح مجدد موضوع حذف کنکور در مجلس مشخص نکرد و گفت : رسیدگی به طرح حذف کنکور در اولویت دستور کار مجلس است و هفته آتی زمان دقیق طرح موضوع حذف کنکور در مجلس مشخص می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ششم خرداد ماه طرح حذف کنکور را به تصویب رساندند. ماده چهار این طرح که مورد تایید شورای نگهبان نبوده است بیشتر مربوط به کمیته ای است که نحوه اجرایی پذیرش دانشجو را برعهده دارد.

ماده چهار این طرح به این شرح است : ماده 4- ضوابط احتساب سوابق تحصیلی داوطلبان مانند تعیین پایه های تحصیلی، دروس و میزان تاثیر هر یک از آنها و همچنین میزان تاثیر سوابق پرورشی و مهارتی بر عهده کار گروهی (کمیته ای) مرکب از افراد ذیل خواهد بود :

1- وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر (رئیس کارگروه (کمیته ))

2- وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر.

3- وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر

4- رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه

5- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

تبصره 1- در صورتی که داوطلب فاقد سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی مطابق این قانون باشد تعیین نحوه انطباق سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی او برای پذیرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است .

تبصره 2- ضوابط و نحوه بهبود ارتقاء سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که علاقه مند به جبران سوابق تحصیلی خود (در همه یا بعضی از مواد درسی) هستند بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است.

تبصره 3- دانشگاهها می توانند برای هر رشته شرایط و میزان تاثیر هر یک از دروس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی داوطلبان را برای پذیرش دانشجو در آن دانشگاه به کار گروه (کمیته) برای بررسی و اتخاذ تصمیم پیشنهاد کنند.

تبصره 4- در رشته هایی مانند هنر و تربیت بدنی که نیاز به سنجش و مهارت خاص می باشد، دانشگاهها علاوه بر اعمال سوابق تحصیلی و پرورشی، مهارتی مجاز به برگزاری امتحان های علمی و استعدادسنجی با تایید کار گروه (کمیته) موضوع این ماده هستند.

طرح ساماندهی پذیرش دانشجو که چندی پیش توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن کنکور سراسری تا پایان سال اول برنامه پنج ساله به تدریج حذف می شود و هر ساله بر میزان تأثیر سوابق تحصیلی دوران دبیرستان در کنکور اضافه می شود. هم اکنون این طرح از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شده است و به مجلس باز گردانده شده است.