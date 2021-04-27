خبرگزاری مهر، گروه استانها - دکتر حسن جانفدا*: بیش از ۱۵ ماه از ورود کرونا، این موجود میکروسکوپی مخوف و ناخوانده به کشور میگذرد و آثار و تبعات این ویروس سبب بحرانهای فردی و اجتماعی برای کشور شده است.
تأثیرات عمیقی که بر سلامت انسانها در تمام ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی … گذاشته به وضوح قابل مشاهده است. مرگ حدود ۷۰ هزار هموطن بر اساس آمار اعلامی وزارت بهداشت، بیماری و عوارض بیماری، آسیب جدی به سلامت روان جامعه، اختلال جدی در ارتباطات فردی و اجتماعی و بالتبع آثار سو ماندگار آن و… تعطیلی مدارس و کسب و کارها، بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و....هزاران مقوله و موضوع مرتب با این ابربحران قرن که هر روز نقاب بر میدارد و چهرهای از روی هزار چهره خود را نمایان میکند و این بلایی است که دامنگیر بشر قرن ۲۱ شده است.
....از قرار معلوم این روند ادامه داشته و ادامهدار خواهد بود و نمیدانیم پایان آن کجاست. الله اعلم
اخیراً دنیا با سوش جدیدتری از ویروس کرونا که به کرونای هندی مشهور است مواجه شده است. کرونای هندی با ویژگیهایی مثل افزایش احتمال ابتلای مجدد بهبود یافتگان از کرونا، افزایش قدرت انتقال بیماری، ایجاد جهش دوگانه و سه گانه در ویروس، کاهش قابل توجهی از اثر آنتی بادیها، ابتلای آسانتر و در نهایت افزایش مرگ و میر در مبتلایان که تاکنون در ۱۶ کشور جهان یافت شده است.
خطر بسیار جدی است زیرا ایران در همسایگی پاکستان است. مرز هوایی ایران و هند را بستهایم. کار درستی انجام گرفته اما آیا همه تبادلات ما با هند از طریق مرز هوایی است؟ چند درصد مسافران و رفت آمدها هوایی است؟ و آیا نگاه عمیقی نسبت به این موضوع داریم؟
تهدید از طریق قاچاقچیان سوخت و کولبران سوخت به پاکستان
مبادلات مرزی بین دو کشور ایران و پاکستان به ویِژه در خصوص قاچاق سوخت خطر جدی در انتقال ویوس کرونای هندی به داخل ایران است. جدا از این موضوع باید به رفت و آمدهای خانوادگی در مرزهای دو کشور هم نگاه خاصی داشت.
...به هر حال علیرغم کنترل مرزبانی، قاچاق سوخت اتفاق افتاده و خواهد افتاد و همین موضوع کلیدی، انتقال ویروس هندی را به داخل کشور تسریع میکند.
با شیوع ویروس در داخل مرزهای کشور و انتقال آن به دیگر همشهریان و استانهای مجاور مثل کرمان، یزد و … که بیشترین بار مراجعه برای درمان هموطنان عزیز سیستان و بلوچستان به این دو استان است، موجب انتقال ویروس به این دو استان (بیشتر) و بعد هم سراسر کشور میشودگردد.
اما راهکار چیست؟ شورای تأمین استانداریها به این مسئله حیاتی مردم ورود کند و ورود بیماران از استانهای مرزی را به دو استان یزد و کرمان ممنوع کند و عدم پذیرش بیماران از استانها و شهرهای مرزهای شرقی را از طریق رسانههای محلی و صدا و سیمای محلی به طور رسمی اطلاع رسانی کند.
زمان کمی داریم؛ سیل بزرگ و بنیان کن کرونای هندی در راه ایران است و دست اندرکاران امر نباید اجازه ورود سوغات شوم هند به ایران را بدهند.
*دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان و تحلیلگر حوزه سلامت
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