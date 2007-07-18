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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۸

چهار عنوان کتاب کودک توسط حوزه هنری آذربایجان غربی منتشر شد

چهار عنوان کتاب کودک توسط حوزه هنری آذربایجان غربی منتشر شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: امسال برای دومین بار حوزه هنری آذربایجان غربی اقدام به انتشار داستان های کودکان نویسندگان جوان این استان می‌کند که در نوبت اول چهار داستان چاپ و توزیع شد.

به گزارش مهر، این کتابها با عنوان‌های "هدیه آسمانی"، "پدر من"، " ماجرای زیارت" و "فداکاری" با محوریت زندگی کودکان و اتفاقاتی که برای آنها در جریان سفر، مدرسه، زیارت و خرید رخ می‌دهد نوشته و منتشر شده‌اند.

داستان‌های "ماجرای زیارت" و "پدر من" توسط "مریم خمسه‌لویی"، داستان "فداکاری" به وسیله "ریما خدایی" و "هدیه آسمانی" را "میلاد فصیح" از هنرمندان عضو انجمن نویسندگان حوزه هنری آذربایجان غربی نوشته شده‌اند.

انتقال اخلاق حسنه به نسل جوان و ترویج فرهنگ دینی و ارزشی از عمده اهداف چاپ وانتشار این کتابها است، همچنین داستان های مزبور به شیوه کمیک استریپ توسط "پروین خانجانی" تصویرگری شده‌اند.

کد مطلب 519922

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