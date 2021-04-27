۲۶ مبتلا به کرونا در فارس جان باختند/بستری۲۷۶۷ نفر در استان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح الله حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با مشارکت مردم در رعایت پروتکلهای بهداشتی و احترام به محدودیتهای کرونایی، وضعیت رنگ برخی شهرستانهای استان از قرمز به نارنجی تغییر پیدا کرده، اما تا رسیدین به شرایط ایده آل، بسیار فاصله است و باید دستورالعملهای بهداشتی را جدی بگیریم.
وی تصریح کرد: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۸۲۰ هزار و ۳۷۵ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاههای استان تهیه شده که با بررسی نمونههای انجام شده، ۲۳۶ هزار و ۳۶۱ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۹۳ هزار و ۱۵۰ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۱۳ هزار و ۲۳۰ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۲۴۹ هزار و ۵۹۱ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.
او مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستانهای استان بستری هستند را نیز دو هزار و ۷۶۷ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۳۴۵ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخشهای ICU، مراقبتهای ویژه درمانی دریافت میکنند.
دکتر حسینی در ادامه با اعلام جان باختن ۲۶ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تا کنون را سه هزار و ۹۴۸ نفر اعلام کرد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه همچنین از بهبودی ۲۲۰ هزار و ۱۶۶ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستانها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شدهاند.
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