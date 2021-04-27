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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۱۱

حسینی مطرح کرد؛

استقبال .۹۸.۸درصدی والدین از برنامه سنجش نوآموزان در سال گذشته

استقبال .۹۸.۸درصدی والدین از برنامه سنجش نوآموزان در سال گذشته

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در سال گذشته و علیرغم شرایط کرونایی ۹۸.۸ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان مورد سنجش قرار گرفتند که نشان از استقبال خوب خانواده ها از این برنامه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ضمن اعلام این خبر آغاز اجرای برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی گفت: بیش از بیست هزار عوامل اجرایی در قریب به ۲ هزار پایگاه سنجش در سطح کشور با برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی همکاری خواهند داشت.

حسینی با تأکید بر اینکه برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی همه‌ساله به‌منظور شناسایی و مداخلات به هنگام طلایی اجرا می‌شود، اظهار کرد: در سال گذشته و علیرغم شرایط کرونایی ۹۸.۸ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان مورد سنجش قرار گرفتند که نشان از استقبال خوب خانواده ها از این برنامه و تلاش گسترده عوامل اجرایی این طرح دارد.

رئیس سازمان مدارس استثنایی کشور با بیان اینکه حفظ سلامت نوآموزان اصل اساسی در طرح سنجش سال جاری است و رعایت دستورات ستاد ملی کرونا در تمامی پایگاه ها سنجش الزامی است اظهار کرد: رعایت کامل موارد بهداشتی و ضدعفونی پایگاه ها، ایجاد اتاق انتظار، کاهش پذیرش روزانه نوآموزان، افزایش ساعت کار پایگاه ها، افزایش زمان سنجش، راه اندازی شیفت عصر در برخی پایگاه ها، ایجاد درگاه پرداخت الکترونیکی و افزایش ابزارهای آزماینده تحصیلی از جمله مواردی است که برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت شرایط بهداشتی در پایگاه ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس نوبت گیری انجام شده و به جهت جلوگیری از ازدحام، انتظار می رود فقط یکی از والدین همراه با فرزند خود در روز و ساعت تعیین شده به پایگاه های سنجش مراجعه کنند.

معاون وزیر با بیان اینکه در تمامی استان های کشور اتاق سنجش آکوستیک نیز راه اندازی شده است گفت: یکی از تحولات اساسی برنامه سنجش سال ۱۴۰۰، گنجاندن تست‌های شناخت نشانگان مشکلات ویژه یادگیری، جهت غربالگری و شناسایی نوآموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری است.

حسینی در پایان گفت: تمهیدات لازم جهت سنجش نوآموزان پیش دبستانی در سال جاری در نظر گرفته شده است و در صورت استقبال والدین بخشی از این نوآموزان نیز در این برنامه ارزیابی خواهند شد.

کد مطلب 5199254

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