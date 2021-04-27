استقبال .۹۸.۸درصدی والدین از برنامه سنجش نوآموزان در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ضمن اعلام این خبر آغاز اجرای برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی گفت: بیش از بیست هزار عوامل اجرایی در قریب به ۲ هزار پایگاه سنجش در سطح کشور با برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی همکاری خواهند داشت.

حسینی با تأکید بر اینکه برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی همه‌ساله به‌منظور شناسایی و مداخلات به هنگام طلایی اجرا می‌شود، اظهار کرد: در سال گذشته و علیرغم شرایط کرونایی ۹۸.۸ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان مورد سنجش قرار گرفتند که نشان از استقبال خوب خانواده ها از این برنامه و تلاش گسترده عوامل اجرایی این طرح دارد.

رئیس سازمان مدارس استثنایی کشور با بیان اینکه حفظ سلامت نوآموزان اصل اساسی در طرح سنجش سال جاری است و رعایت دستورات ستاد ملی کرونا در تمامی پایگاه ها سنجش الزامی است اظهار کرد: رعایت کامل موارد بهداشتی و ضدعفونی پایگاه ها، ایجاد اتاق انتظار، کاهش پذیرش روزانه نوآموزان، افزایش ساعت کار پایگاه ها، افزایش زمان سنجش، راه اندازی شیفت عصر در برخی پایگاه ها، ایجاد درگاه پرداخت الکترونیکی و افزایش ابزارهای آزماینده تحصیلی از جمله مواردی است که برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت شرایط بهداشتی در پایگاه ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس نوبت گیری انجام شده و به جهت جلوگیری از ازدحام، انتظار می رود فقط یکی از والدین همراه با فرزند خود در روز و ساعت تعیین شده به پایگاه های سنجش مراجعه کنند.

معاون وزیر با بیان اینکه در تمامی استان های کشور اتاق سنجش آکوستیک نیز راه اندازی شده است گفت: یکی از تحولات اساسی برنامه سنجش سال ۱۴۰۰، گنجاندن تست‌های شناخت نشانگان مشکلات ویژه یادگیری، جهت غربالگری و شناسایی نوآموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری است.

حسینی در پایان گفت: تمهیدات لازم جهت سنجش نوآموزان پیش دبستانی در سال جاری در نظر گرفته شده است و در صورت استقبال والدین بخشی از این نوآموزان نیز در این برنامه ارزیابی خواهند شد.