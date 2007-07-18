برای رفع برخی مشکلات تذکر دادیم / برنامه های آموزشی جودو آسیا را تدوین کردیم

وی درمورد این سفربه خبرنگارمهرگفت: هند در شهر حیدر آباد میزبان رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیاست. به همین دلیل بنده به همراه "چه" رئیس فدراسیون تایوان به عنوان ناظران اتحادیه آسیا راهی این شهر شده و ازهتل ها، سالن برگزاری و امکانات دیگرحیدرآباد بازدید کردیم.

وی درمورد مشکلات ترافیکی این شهر بزرگ گفت: در کنار مسئله ترافیک برخی مسائل دیگرهم وجود داشت که توضیحات لازم را ارائه دادیم که قرارشد درمدت زمان باقی مانده رفع شود. البته مشکل ترافیک در تمام شهرها وجود دارد که امیدواریم با تمهیدات لازم از سوی هندیها مشکل خاصی در راه برگزاری مسابقات ایجاد نکند.

رئیس کمیته آموزش اتحادیه آسیا درپایان پیرامون برنامه های آموزشی این اتحادیه گفت: حضور "چه" که عضو هیات رئیسه و "موکیش کومار" رئیس فدراسیون جودو هند که خزانه دار اتحادیه آسیاسیت باعث شد جلسه ای برگزارشده و برنامه ها و سمینارهای آموزشی آسیا را تدوین کنیم که پس ازمکتوب شدن جهت ابلاغ به کشورها به اتحادیه آسیا ارسال خواهد شد.