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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۷

درستاد قدس و انتفاضه تاکیدشد:

برگزاری باشکوه مراسم سالگرد پیروزی حزب الله لبنان

"اصغر آبخضر" قائم مقام شورای هماهنگی تبیلغات اسلامی در جلسه ستاد مرکزی قدس و انتفاضه ، بر ضرورت برگزاری با شکوه مراسم سالگرد پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی تاکید کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که در سالن کنفرانس دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، اعضا ضمن برنامه ریزی و سیاستگذاری بزرگداشت هفته پیروزی مقاومت اسلامی حزب الله لبنان به بررسی، تجزیه و تحلیل مجدد پیامدهای گسترده پیروزی حزب الله دراین جنگ نامتقارن و نابرابر از لحاظ امکانات، تجهیزات و تسلیحات و ابعاد ناپیدا و نا آشنای این مقاومت اسلامی ازطرف حزب الله و نقش و کارکرد این پیروزی استراتژیک و مهم پرداختند .

در این جلسه همچنین برنامه ها و طرح های اجرایی و عملیاتی  در سالگرد پیروزی جنگ 33 روزه حزب الله لبنان در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار گرفت .

رمضان شریف رئیس  ستاد قدس و انتفاضه نیز دراین جلسه با تشریح برنامه ها و عملکردها و ارایه راهکارها و اهداف این ستاد در حمایت از مظلومیت مردم بی گناه و بی دفاع فلسطین و لبنان در حرکتی خودجوش و مردمی پرداخت و گفت : با بهره گیری از ایام و اعیاد اسلامی و مذهبی و با توجه به سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و بهره مندی از تمام ظرفیت های بالقوه می توان در هر چه بهتر برگزار کردن مراسم سالگرد پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه گام های بزرگی برداشت.

کد مطلب 519927

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