استقرار محسوس ناوگان خودرویی نظارتی در نقاط پر تصادف کرمانشاه

فریبرز کرمی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حمل و نقل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ستون‌های اقتصاد پویا در جوامع امروز مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی کشورها قرار گرفته است، اظهار کرد: ایمنی در صنعت حمل و نقل از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا هفتم اردیبهشت ماه در تقویم روز ملی ایمنی حمل و نقل نامگذاری شده است.

وی به برنامه‌های ویژه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در این ایام اشاره کرد و افزود: برگزاری برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان در فضای مجازی و برنامه شاد، توزیع کلاه ایمنی رایگان در روستاهای استان کرمانشاه، ایمن سازی ادوات کشاورزی، آماده سازی پوسترها و موشن گرافی و درج مقالات، یادداشت‌هایی در مورد اهمیت ایمنی در جراید و رسانه‌های مجازی از برنامه‌های این ایام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: استقرار محسوس ناوگان خودرویی نظارتی و گشت‌های ویژه راهداری در نقاط پر تصادف در جهت رعایت سرعت مجاز به ویژه در مناطق مسکونی، کنترل رانندگان و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی، بستن کمربند ایمنی توسط تمامی سرنشینان به ویژه سرنشینان عقب و مسافران اتوبوس، لزوم همراه داشتن کلاه ایمنی از سوی راکبین موتورسیکلت و سرنشینان آن‌ها از دیگر برنامه‌های مورد توجه در روز ملی ایمنی حمل و نقل است.

کرمی گفت: فرهنگ سازی برای استفاده بیشتر مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی باید در بین مردم جامعه نهادینه شود، با افزایش جمعیت و نیاز به امنیت و ایمنی بیشتر موضوع مهم و حیاتی حمل و نقل عمومی بیشتر از قبل نمود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: استفاده از ناوگان حمل و نقل مسافر از لحاظ کم هزینه بودن در بحث حمل و نقل دارای جایگاه مهمی است.