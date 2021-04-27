شمار قربانیان کرونا در خراسان جنوبی به ۸۱۵ نفر رسید

کامبیز مهدی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۵۲ هزار و ۲۱۷ آزمایش در خراسان‌جنوبی انجام شده که از این تعداد ۳۲ هزار و ۹۹۸ مورد منفی و ۱۹ هزار و ۲۱۹ آزمایش مثبت بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان‌کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۸۶ آزمایش کرونا در استان انجام شده که از این تعداد ۱۲۹ مورد مثبت بوده است.

مهدی‌زاده با بیان اینکه از موارد مثبت ۲۴ بیمار بستری و ۱۰۵ مورد سرپایی بوده است، ادامه‌داد: در حال حاضر ۳۱۴ نفر با علائم حاد تنفسی در بیمارستان های خراسان‌جنوبی بستری هستند که از این تعداد، ابتلای ۲۰۹ نفر به کرونا اثبات شده است.

وی اظهار کرد: از مجموع مبتلایان به ویروس، ۲۲ نفر مربوط به قاین، هفت نفر زیرکوه، پنج نفر درمیان، دو نفر سربیشه و ۵۱ نفر بیرجند بوده اند.

مهدی زاده افزود: همچنین شش نفر در فردوس، هفت نفر سرایان، ۱۲ نفر طبس، هشت نفر خوسف و ۹ نفر در نهبندان گرفتار این ویروس شده اند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۲۷ نفر از بیماران کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که حال شش نفر از آنها وخیم است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از فوت یک مورد جدید در استان خبر داد و گفت: مجموع کل فوتی های ناشی از ویروس در استان به ۸۱۵ نفر رسیده است.‌