دومین شعبه سیار تامین اجتماعی در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شاکری مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ، مهمترین هدف راه اندازی شعب سیار را جلب رضایتمندی بیمه شدگان و کارفرمایان و همچنین کاهش صف های طولانی شعب، حذف مراجعه های غیر ضروری بیمه شدگان، پرهیز از مسافرت های درون شهری و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات بیمه ای دانست.

وی ضمن اشاره به اهداف اصلی سازمان تامین اجتماعی بویژه در دولت نهم جهت ایجاد تسهیلات لازم در روند خدمات رسانی به مخاطبان خود، در خصوص افتتاح دومین شعبه سیار تامین اجتماعی تهران بزرگ گفت: فعالیت شعبه سیار مجلس شورای اسلامی در 2 فاز تعریف شده است؛ در فاز اول این شعبه بصورت اقماری وابسته به شعبه 2 تهران بزرگ و در مرحله دوم ، پس از تایید مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و تصویب معاونت امور اداری ومالی این سازمان ، بصورت یک شعبه مستقل به کلیه بیمه شدگان تحت پوشش خود خدمات ارائه خواهد داد.

شاکری در خصوص خدمات گیران این شعبه سیار گفت: درحال حاضر بیش از 780 نفر از کارکنان مجلس شورای اسلامی بعنوان اولین بیمه شدگان و در آینده نزدیک، کارکنان مجلس شورای اسلامی ، نهاد ریاست جمهوری ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تحت پوشش این شعبه سیار قرار خواهند گرفت.

مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ در خصوص عملکرد اولین شعبه سیار تهران بزرگ گفت: اولین شعبه سیار دراواخر فروردین ماه 86 بطور آزمایشی در شرکت ایران خودرو آغاز به کار کرد.

وی تصریح کرد: درحال حاضر بیش از 600 دفترچه درمانی بیمه شدگان در این شعبه ، تعویض و یا تمدید اعتبار می شود و علاوه بر این موضوع، ارائه خدمات بیمه ای از قبیل پرداخت تعهدات کوتاه مدت و دریافت لیست نیز دراین شعبه انجام می شود.

شاکری راه اندازی شعب سیار را یکی از اصلاحات عملی در راه خدمت رسانی به بیمه شدگان طی سال جاری دانست و افزود: با راه اندازی شعب سیار ضمن عدم حضور فیزیکی بیمه شدگان در شعبه‌ها ، بیمه شدگان می توانند در کمترین زمان ممکن و در محل کار خود از خدمات بیمه ای این سازمان استفاده کنند.

مدیر کل تامین اجتماعی تهران افزود: در سطح تهران بزرگ بیش از 370 هزار کارگاه به صورت ( فعال - نیمه فعال و راکد) وجود دارد و بیمه شدگان اصلی تحت پوشش 31 شعبه تابعه تهران بزرگ رقمی بالغ بر 2 میلیون و 170 هزار نفر را شامل می شوند.