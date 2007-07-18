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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۴

17هزار فرهنگی خراسان جنوبی سهام عدالت دریافت می کنند

17هزار فرهنگی خراسان جنوبی سهام عدالت دریافت می کنند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی ازتوزیع 17هزار فرم سهام عدالت بین معلمان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد باقر کمیلی امروز در مراسم تحویل این فرم ها با اشاره به اینکه توزیع سهام عدالت نوعی عبادت محسوب می شود افزود: در آغاز این طرح بیش از 97درصد فرهنگیان استان سهام عدالت دریافت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: کلیه فرهنگیان شاغل، بازنشسته، مستمری بگیر و پیمانی از اول مرداد ماه سال جاری به مدت 20 روز فرصت دارند برای دریافت فرم و کسب اطلاعات بیشتر به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه کنند.

کمیلی واگذاری سهام عدالت به قشر آسیب پذیر جامعه را از اقدامات اساسی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: انجام این کار موجب تشویق و بالا بردن انگیزه در معلمان می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی تصریح کرد: میزان سهام هر خانوار حداکثر دو میلیون و 500 هزار و هر نفر پنج میلیون ریال است.

کد مطلب 519932

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