17هزار فرهنگی خراسان جنوبی سهام عدالت دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد باقر کمیلی امروز در مراسم تحویل این فرم ها با اشاره به اینکه توزیع سهام عدالت نوعی عبادت محسوب می شود افزود: در آغاز این طرح بیش از 97درصد فرهنگیان استان سهام عدالت دریافت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: کلیه فرهنگیان شاغل، بازنشسته، مستمری بگیر و پیمانی از اول مرداد ماه سال جاری به مدت 20 روز فرصت دارند برای دریافت فرم و کسب اطلاعات بیشتر به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه کنند.

کمیلی واگذاری سهام عدالت به قشر آسیب پذیر جامعه را از اقدامات اساسی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: انجام این کار موجب تشویق و بالا بردن انگیزه در معلمان می شود.