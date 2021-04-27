به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت روز جهانی قدس مسابقه نقاشی برای همدردی با کودکان مظلوم فلسطین به صورت مجازی در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مسابقه نقاشی در راستای گرامیداشت روز جهانی قدس و اشاعه فرهنگ همدوستی و همدردی با کودکان فلسطین و تبیین ارزش‌های روز جهانی قدس با موضوعات کودکان فلسطین، قدس و سردار حاج قاسم سلیمانی در تمام رده‌های سنی برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا پایان ماه مبارک رمضان در فضای مجازی به نشانی اینستاگرام gahvaretamadon@ ارسال کرده و به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

گفتنی است، مسابقه نقاشی روز جهانی قدس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه برگزار می‌شود.