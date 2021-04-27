  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۵۵

مسابقه نقاشی روز جهانی قدس در کرمانشاه برگزار می‌شود

مسابقه نقاشی روز جهانی قدس در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- مسابقه نقاشی روز جهانی قدس به صورت مجازی در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت روز جهانی قدس مسابقه نقاشی برای همدردی با کودکان مظلوم فلسطین به صورت مجازی در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مسابقه نقاشی در راستای گرامیداشت روز جهانی قدس و اشاعه فرهنگ همدوستی و همدردی با کودکان فلسطین و تبیین ارزش‌های روز جهانی قدس با موضوعات کودکان فلسطین، قدس و سردار حاج قاسم سلیمانی در تمام رده‌های سنی برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا پایان ماه مبارک رمضان در فضای مجازی به نشانی اینستاگرام gahvaretamadon@ ارسال کرده و به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

گفتنی است، مسابقه نقاشی روز جهانی قدس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 5199339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها