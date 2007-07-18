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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

استاد دانشگاه آلبرت انشتین:

کتابخانه آستان قدس صاحب غنی ترین گنجینه خطی جهان اسلام است

یکی از اساتید برجسته دانشگاه آلبرت انشتین آمریکا از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و گنجینه نسخ خطی آن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم پروفسور منظر اشتری که به دعوت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایران سفر کرده است پس از بازدید از بخش های مختلف کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی خطاب به مسئولان این کتابخانه گفت: شما غنی ترین گنجینه علمی جهان اسلام را در اختیار دارید که از نظر دارا بودن علوم مختلف و قدمت تاریخی منحصر به فرد است که این موضوع وظیفه و مسئولیت شما را نسبت به حفاظت، نگهداری و اطلاع رسانی آن بیشتر می سازد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات بزرگ من دیدن قرآن های منسوب به ائمه اطهار( ع) موجود در این کتابخانه بود که هم اکنون میلیون ها نفر در سراسر جهان آرزو دارند از نزدیک با این آثار معنوی آشنا شوند.

پژوهشگر ایرانی دانشگاه آلبرت انشتین آمریکا تصریح کرد: در هر حرف " ب " بسم الله قرآن کریم هزاران رمز و راز وجود دارد که می توان با منابع ارزشمند این گنجینه که متشکل از منابع حدیثی و علوم دینی است از کلام الهی بهره های بیشتری برد.

دکتر اشتری با بیان اینکه اسلام غنی تر از آن است که در کشورهای مختلف اشاعه شده است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر در سراسر جهان پایگاه های مردمی و رسانه های الکترونیکی بسیاری سعی دارند تا چهره واقعی اسلام را به جهانیان معرفی کنند.

کد مطلب 519934

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