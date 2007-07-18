  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

نمایندگان سینمای ایران به جشنواره لایپزیگ معرفی شدند

10 فیلم از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران برای انتخاب اولیه به پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند و انیمیشن لایپزیگ آلمان ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد "جنگ و زندگی" جمال رحمتی (زنجان)، "کراوات کتانی" فرزانه زینلی (آباده)، "جای جان" سجاد فروغی (کرج)، "اتاق جیغ" شیدا زرین فام، "گریز" سلمان باهنر و "راند 205" حامد خسروی (انزلی)، "سرای سنگی" محمدجعفر باقری نیا، "عروس آب" مهدی عرب یارمحمدی، "جمعه یک روز غیرکاری" مهتا نیلفروشان و "آخرین رقص" کلکت ماریا امیری (شیراز) نمایندگان ایران در جشنواره لایپزیگ هستند.

پنجاهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند و انیمیشن لایپزیگ هفتم تا 13 آبان 86 در آلمان برگزار می شود و فیلم‌های انجمن سینمای جوانان ایران در قالب های مستند و انیمیشن برای انتخاب اولیه ارسال شده اند.

کد مطلب 519935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها