نمایندگان سینمای ایران به جشنواره لایپزیگ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد "جنگ و زندگی" جمال رحمتی (زنجان)، "کراوات کتانی" فرزانه زینلی (آباده)، "جای جان" سجاد فروغی (کرج)، "اتاق جیغ" شیدا زرین فام، "گریز" سلمان باهنر و "راند 205" حامد خسروی (انزلی)، "سرای سنگی" محمدجعفر باقری نیا، "عروس آب" مهدی عرب یارمحمدی، "جمعه یک روز غیرکاری" مهتا نیلفروشان و "آخرین رقص" کلکت ماریا امیری (شیراز) نمایندگان ایران در جشنواره لایپزیگ هستند.

پنجاهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند و انیمیشن لایپزیگ هفتم تا 13 آبان 86 در آلمان برگزار می شود و فیلم‌های انجمن سینمای جوانان ایران در قالب های مستند و انیمیشن برای انتخاب اولیه ارسال شده اند.