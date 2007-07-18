ترسی از رقابت با مهاجمان استقلال ندارم

محسن بیاتی نیا با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ما در شرایطی ایده ال تمرین می کند. آرامش خوبی بر تیم حکمفرماست و برنامه های آماده سازی مان نیز به خوبی پیش می رود.

وی ادامه داد: من تنها یک هفته است که کنار بازیکنان تیم فوتبال استقلال تمرین می کنم و نمی توانم در خصوص شرایطم در این تیم اظهار نظر کنم. طبعا با پشت سرگذاشتن اردوی ترکیه و حضور در چند بازی دوستانه می توانم در این مورد بهتر اظهار نظر کنم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال درخصوص حضورمهاجمانی چون آرش برهانی و حمید شفیعی دراین تیم گفت: هرتیم طبیعتا باید چهارمهاجم داشته باشد، تیم ما نیز در رقابت های فصل آینده با همین تعداد مهاجم حضور خواهد یافت. با توجه به شناختی که از کادر فنی استقلال دارم حتما از بین ما بازیکنانی به میدان می روند که در تمرینات و بازی ها عملکردی قابل قبول داشته باشند. من هم سعی می کنم یک از همین بازیکنان باشم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از رقابت با مهاجمان دیگر استقلال واهمه ندارد؟ گفت: به هیچ وجه از رقابت نمی ترسم. من پیش از این با برهانی در تیم فوتبال پاس بازی کرده ام و زوج خط حمله این تیم را تشکیل می دادیم. با شفیعی نیز چندان آشنا نیستم سعی می کنم در کنار او، برهانی و علیزاده رقابتی سالم در تیم استقلال داشته باشم تا در نهایت تیم به موفقیت برسد.

بیاتی نیا در خصوص نوع تمرینات ناصرحجازی گفت: البته تمرینات جدی هنوز آغاز نشده است اما تا به امروز تمرینات متنوع و خوبی را زیر نظر آقای حجازی پشت سر گذاشته ایم.