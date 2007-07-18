المپیاد حرکتی استثنایی در راه بازیهای آسیایی گوانجو است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده با بیان آنکه انجام مسابقه بزرگترین تمرین برای ورزشکاران محسوب می شود، در خصوص رقابتهای رشته وزنه برداری درنخستین المپیاد ورزشی ایرانیان گفت: در این رقابتها وزنه برداران جوانی که تاکنون فرصت بروز توانایی های خویش را پیدا نکرده اند به روی صحنه می آیند و جامعه وزنه برداری از آنها شناخت پیدا خواهد کرد. مربیان نیز در تکاپوی کار قرار می گیرند و یک بسیج دسته جمعی را در ورزش شاهد خواهیم بود که در جای خود یک حرکت استثنایی به شمار می رود.

وی ادامه داد: برگزاری المپیاد نقطه عطفی در ورزش ایران به منظوربیرون آمدن نیروهای جدیدی در راه معرفی به تیمهای ملی است و فدراسیون وزنه برداری با اشراف کامل به این موضوع ، با جدیت تمامی امورالمپیاد را پیگیری می کند و معتقدیم که نخستین المپیاد ورزشی ایرانیان باید به بهترین شکل ممکن برگزار شود تا با شناخت نقاط ضعف و قوت آن در دوره های آتی مطلوب ترین حاصل را برای ورزش ما داشته باشد.

افشارزاده ازهماهنگی های قابل توجه با استان کرمانشاه برای برگزاری هرچه بهترمسابقات وزنه برداری المپیاد درطول مدت 3 روز خبرداد و افزود: یکشنبه گذشته امیری دبیرفدراسیون به همراه ریاحی و جلیلی دو تن ازکارشناسان زبده وزنه برداری به منظورملاقات و مذاکره با مدیرکل تربیت بدنی و رییس هیات وزنه برداری کرمانشاه به این شهر سفر کردند و از سالن برادران محبی دیدن نمودند. کرمانشاه هیچ مشکلی در میزبانی این مسابقات ندارد و ازهم اکنون محل اسکان تیمها و سایرمسایل مربوط به رقابتهای وزنه برداری به خوبی پیش بینی شده است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری ازحضور25 استان به همراه حداکثر8 وزنه بردار درالمپیاد خبرداد وگفت: به دلیل همزمانی مسابقات جهانی وزنه برداری با المپیاد ، وزنه برداران سرشناس ما دراین رقابتها حضورنخواهند داشت ولی از استانها درخواست کرده ایم که با تمام توان و ظرفیت درالمپیاد شرکت کنند. حتی حضور وزنه برداران نوجوان نیزباعث رونق بخشیدن به مسابقات و شناسایی پتانسیل های پنهان خواهد شد.