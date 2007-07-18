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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۸

تنش در روابط انگلیس و روسیه بالا گرفت

تنش در روابط انگلیس و روسیه بالا گرفت

نمایندگان دومای روسیه در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه انگلیس مبنی بر لزوم تغییر در قانون اساسی روسیه، این سخنان را دخالت مستقیم در امور داخلی کشور خود دانسته و اعلام کردند : روسیه مستعمره انگلیس نیست و لندن نمی تواند برای مسکو تعیین تکلیف کند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از ایتارتاس، سخنان اخیر "دیوید میلی باند" درباره قانون اساسی روسیه و لزوم انجام اصلاحات در این قانون به شدت سبب خشم مقامهای روسی شده است.

در همین رابطه "الکساندر باباکف" رهبر حزب "فقط روسیه" اعلام کرد : اظهارات میلی باند دخالت در امور داخلی روسیه است.

"نیکلای کووالیف" رئیس سابق سرویس امنیت فدرال روسیه و از اعضای فعلی حزب "روسیه واحد" نیز اظهار داشت : اگر یک مقام انگلیسی به خود این اجازه را داده تا درباره امور داخلی ما صحبت کند این به دلیل نوع قانون اساسی روسیه و حاکم بودن دموکراسی در آن است.

کووالیف در ادامه گفت : سخنان وزیر امور خارجه انگلیس از روی بی تجربگی او بوده ؛ شخصی که به چنین پست بزرگی می رسد باید از این نکته آگاهی داشته باشد که روسیه مستعمره انگلیس نبوده، بلکه روسیه یک کشور بزرگ است و لندن همواره تلاش کرده تا روابطی همراه با احترام با مسکو داشته باشد.

در پی خودداری روسیه از استرداد "لوگووی" به انگلیس که لندن او را متهم به قتل " لیتویننکو" می داند روابط روسیه و انگلیس به تیرگی گراییده و با اقدام لندن در اخراج 4 دیپلمات روس اختلافات دو طرف وارد مرحله جدیدی شد ؛ علاوه بر آن اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس درباره قانون اساسی روسیه و لزوم بازنگری و اصلاح درآن نیز بر آتش اختلافات افزود.

میلی باند اظهار کرده بود : روسیه باید قانون اساسی خود را طوری تنظیم کند که مسکو بتواند لوگووی را به لندن تحویل دهد.    

کد مطلب 519939

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