تنش در روابط انگلیس و روسیه بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از ایتارتاس، سخنان اخیر "دیوید میلی باند" درباره قانون اساسی روسیه و لزوم انجام اصلاحات در این قانون به شدت سبب خشم مقامهای روسی شده است.

در همین رابطه "الکساندر باباکف" رهبر حزب "فقط روسیه" اعلام کرد : اظهارات میلی باند دخالت در امور داخلی روسیه است.

"نیکلای کووالیف" رئیس سابق سرویس امنیت فدرال روسیه و از اعضای فعلی حزب "روسیه واحد" نیز اظهار داشت : اگر یک مقام انگلیسی به خود این اجازه را داده تا درباره امور داخلی ما صحبت کند این به دلیل نوع قانون اساسی روسیه و حاکم بودن دموکراسی در آن است.

کووالیف در ادامه گفت : سخنان وزیر امور خارجه انگلیس از روی بی تجربگی او بوده ؛ شخصی که به چنین پست بزرگی می رسد باید از این نکته آگاهی داشته باشد که روسیه مستعمره انگلیس نبوده، بلکه روسیه یک کشور بزرگ است و لندن همواره تلاش کرده تا روابطی همراه با احترام با مسکو داشته باشد.

در پی خودداری روسیه از استرداد "لوگووی" به انگلیس که لندن او را متهم به قتل " لیتویننکو" می داند روابط روسیه و انگلیس به تیرگی گراییده و با اقدام لندن در اخراج 4 دیپلمات روس اختلافات دو طرف وارد مرحله جدیدی شد ؛ علاوه بر آن اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس درباره قانون اساسی روسیه و لزوم بازنگری و اصلاح درآن نیز بر آتش اختلافات افزود.

میلی باند اظهار کرده بود : روسیه باید قانون اساسی خود را طوری تنظیم کند که مسکو بتواند لوگووی را به لندن تحویل دهد.